جنكي: الهاشمي أحد المع العقول واغتياله يجب ان لا يمر من دون عقاب

2020/07/07 | 23:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني “لاهور جنكي”، اغتيال الخبير الأمني هاشم الهاشمي.

وأكد جنكي في تغريدة على تويتر، ان عملية اغتيال من وصفه بأحد المع العقول في العراق، يجب ان لا تمر من دون عقاب، مضيفا ان الهاشمي كان رجلا وطنيا وذا نزاهة، دافع بلا خوف عن عراق كان يؤمن بإمكان ان يكون سليما ومزدهرا.

إن الاغتيال الجبان لأحد ألمع العقول في العراق يجب أن لا يمر دون عقاب.



كان هشام الهاشمي رجلا وطنياً ذا نزاهة دافع بلا خوف عن عراق كان يُؤْمِن بأنه يمكن أن يكون سلميًا ومزدهرًا.

تعازينا لعائلته.



فليرقد بسلام.



#هشام_الهاشمي @hushamalhashimi

— Lahur Talabany (@LahurTalabany) July 7, 2020

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