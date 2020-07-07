الدفاع تجري تغييرات ببعض مديرياتها

2020/07/07 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تغييرات ببعض مديرياتها، فيما أعلنت نقل الفريق الركن جميل الشمري إلى أمرة الوزارة.

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