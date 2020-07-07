التميمي: ستة محاور على طاولة نقاش اللجنة المالية النيابية

2020/07/07 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، عزم لجنتها مناقشة ستة محاور، أبرزها تعديل قانون التقاعد ومستحقات حملة الشهادات العليا.

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