2020/07/07 | 23:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكوى اللاعبين بشأن مستحقاتهم المالية على اندية: الجوية والطلبة والشرطة والزوراء والميناء ونفط الوسط والكرخ اربيل وزاخو والكهرباء والنجف و كربلاء ودهوك

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