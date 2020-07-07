الداخلية تحذر المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتخصص رقماً ساخناً

2020/07/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تحذيراً الى المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في خصصت رقماً ساخناً للشكوى.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان، "ازدادت في الآونة الاخيرة حالات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و توجيه الاتهامات وتخوين اشخاص او تهديدهم أو والتحريض عليهم ، وتتسبب هذه الإساءة بنشر مشاعر الكراهية والبغضاء وعدم الثقة بين المواطنين كما تتسبب بنشر الفوضى وهدم القيم الاجتماعية وإشاعة العنف ‏الرمزي .إن انتشار الجريمة الإلكترونية والسلوك التحريضي بات أمرا يهدد السلم المجتمعي ويقوض الأمن الاجتماعي".

واضاف، أن "أسباب انتشار هذه الظاهرة حسب التحقيقات الجنائية ترجع إلى اعتقاد البعض أنه يمكن اخفاء هويته الحقيقية من خلال استخدام أسماء ‏وهمية أو مستعارة والعمل في الفضاء الرقمي الافتراضي البعيد عن الرقابة، وعدم إدراك البعض خطورة الأعمال التي يقوم بها والتي قد تتسبب في إراقة الدماء وتدمير اجتماعي يطال الأفراد في المجتمع، تصديق الأخبار والشائعات والمعلومات المفبركة والمساهمة في نشرها بقصد و دون قصد".

وتابعت، "أننا في الوقت الذي نحذر فيه جميع المدونين و المستخدمين لوسائل التواصل ‏الاجتماعي لتجنب الإساءة والحذر مما ينشر والذي قد يؤدي إلى اضرار بالغة في نسيجنا الاجتماعي، فإننا ندعو باسم الوطنية والوحدة العراقية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن المواقع التي تمارس الإخلال بالأمن الاجتماعي والتحريض السياسي ونشر سلوكيات الكراهية والطائفيه والانقسام".

وخصصت الوزارة رقم الخط الساخن (130) من اجل تقديم الشكوى.

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن تغييرات في عدد من المناصب الامنية.





ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة، ان "الوزير قرر نقل الفريق الركن جميل الشمري إلى امرة الوزارة، فيما كلف الفريق الركن سعد العلاق برئاسة جامعة

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 مدنيين بسقوط قذائف هاون جنوبي محافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجموعة قذائف هاون سقطت على قرية الجديدة 24/ كم جنوب بعقوبة، ما اسفر عن اصابة 4 مدنيين

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء (07 تموز 2020)، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الأثاث في قضاء بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية اعتقلت افراد عصابة قامت بسرقة احد مخازن الاثاث والموبيليات في

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