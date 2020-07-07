الدفاع تحيل جميل الشمري الى الامرة وتجري عدة تغييرات بالمناصب

2020/07/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن تغييرات في عدد من المناصب الامنية.





ونقلت الوكالة الرسمية...





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