الداخلية تصدر بيانا بشأن حالات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

2020/07/07 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بيانا بشأن حالات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذكرت أسباب انتشار هذه الظاهرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في الآونة الاخيرة ازدادت حالات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه الاتهامات وتخوين اشخاص او تهديدهم أو والتحريض عليهم"، مبينة ان "هذه الإساءة تسبب بنشر مشاعر الكراهية والبغضاء وعدم الثقة بين المواطنين كما تتسبب بنشر الفوضى وهدم القيم الاجتماعية وإشاعة العنف ‏الرمزي".

واضافت ان "انتشار الجريمة الإلكترونية والسلوك التحريضي بات أمرا يهدد السلم المجتمعي ويقوض الأمن الاجتماعي"، لافتة الى ان "أسباب انتشار هذه الظاهرة حسب التحقيقات الجنائية ترجع إلى:

١- اعتقاد البعض أنه يمكن اخفاء هويته الحقيقية من خلال استخدام أسماء ‏وهمية أو مستعارة والعمل في الفضاء الرقمي الافتراضي البعيد عن الرقابة .

٢- ‏عدم إدراك البعض خطورة الأعمال التي يقوم بها والتي قد تتسبب في إراقة الدماء وتدمير اجتماعي يطال الأفراد في المجتمع.





٣- تصديق الأخبار والشائعات والمعلومات المفبركة و المساهمة في نشرها بقصد و دون قصد.

واكدت "أننا في الوقت الذي نحذر فيه جميع المدونين و المستخدمين لوسائل التواصل ‏الاجتماعي لتجنب الإساءة والحذر مما ينشر والذي قد يؤدي إلى اضرار بالغة في نسيجنا الاجتماعي"، داعية "باسم الوطنية والوحدة العراقية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن المواقع التي تمارس الإخلال بالأمن الاجتماعي والتحريض السياسي ونشر سلوكيات الكراهية والطائفيه والانقسام".

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