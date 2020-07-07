الكاظمي:العراق لن يكون دولة عصابات ولابدّ من انجاز للرد على اغتيال الهاشمي

2020/07/07 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسن‭ ‬غزال قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬ينام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬قتلة‭ ‬للخبير‭ ‬الأمني‭ ‬والمستشار‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي‭ ‬للقضاء‭ ‬بما‭ ‬ارتكبوا‭ ‬من‭ ‬جرائم‭.‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تشييع‭ ‬الفقيد‭ ‬الى‭ ‬مقبرة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬حضور‭ ‬اي‭ ‬مسؤول‭ ‬لكن‭ ‬سيارة‭ ‬للشرطة‭ ‬رافقت‭ ‬الجنازة‭.‬ وأضاف‭ […]

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