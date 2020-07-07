2020/07/07 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التدخل في الانتخابات العراقية أمر ليس له نهاية، لكن له معالجات تحد منه وتقلل من فرص الذين يظنون انهم رهنوا العراق بارادات محددة لا بديل عنها .ومسألة التدخل عادة ما تكون من أعمال استخبارات الدول المعنية بالعراق، وهي مسألة ليست مقتصرة على هذا البلد دون غيره .أمس قال مدير مكتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات..هل الاختراق قدر؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات..هل الاختراق قدر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).