استئناف وشيك لتصدير النفط العراقي بالشاحنات إلى الأردن

2020/07/07 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الأردن‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬العراق‭ ‬نقل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بالشاحنات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علًقت‭ ‬بغداد‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬هبوط‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭.‬ويأمل‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ .‬ وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأردنية‭ ‬هالة‭ ‬زواتي‭ ‬للصحفيين‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ […]

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