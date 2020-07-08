الكشف عن اجتماع نيابي حكومي بحضور أممي لتحديد موعد الانتخابات المبكرة

2020/07/08 | 00:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الثلاثاء، عن عزم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الاجتماع باللجنة القانونية النيابية وخبراء في مجال الانتخابات لتحديد تفاصيل الانتخابات المبكرة، مبينا ان الامم المتحدة ستحضر الاجتماع.وقال ملا طلال في تصريح متلفز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على اجراء انتخابات مبكرة وتحديد الضروف الخاصة بنجاحها".واضاف ان " الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا بين رئيس الوزراء واللجنة القانونية النيابية فضلا عن الخبراء والامم المتحدة لمناقشة موعد اجراء الانتخابات المبكرة وكذلك تخصيص الاموال الخاصة بها".وأوضح ملا طلال ان " اساس تشكيل الحكومة هو اجراء الانتخابات ولا يمكن التذرع باي ذريعة من اجل افشال الطموح الشعبي".

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