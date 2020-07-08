الرياضة هواية لا تجارة

2020/07/08 | 00:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حارث النعيمي لم أتوقّع يوماً أن تُعامل رياضتنا مثل سلعة قابلة للبيع والشراء من قبل الطارئين اصحاب المنافع الشخصية، مثلما يجري الحديث اليوم عن صرح كبير تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي ونتألّم عندما نشاهده بهذه الصورة البائسة، يعلوه الغبار، أنه النادي الأثري “الأعظمية” هذا الصرح الكبير الذي خرّج أجيالاً تلو الأجيال لمختلف

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