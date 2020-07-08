اربيل تعلن إنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا

2020/07/08 | 00:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ اربيل فرست صوفي، اليوم الثلاثاء، عن تمكن شركة "آواميديكا" الدوائية في من انتاج علاج فافيبيرافير Favipiravir المستخدم في بعض دول العام لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه يعبر عن الشكر لشركة اواميديكا لانتاج الادوية في اربيل التي استطاعت بالتعاون مع المراكز الخبيرة في العالم إنتاج الدواء.

واكد ان من دواعي الفخر والسعادة ان تحقق شركة كبيرة في اربيل انجازا للمدينة، كون إنتاج مثل الدواء في هذه المرحلة انجازا كبيرة للمدينة وجميع الانسانية.

والعلاج هو عقار ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره في روسيا بإشراف حكومي، بحسب تصريحات رسمية.

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