الدفاع التركية تعلن مقتل 6 أشخاص بسيارة مفخخة في بلدة تل أبيض السورية

2020/07/08 | 00:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاتهمت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، بتنفيذ هجوم بقنبلة في بلدة تل أبيض شمال شرق سوريا، قتل فيه 6 أشخاص وأصيب 11 آخرون.وجاء في بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا، أن "الهجوم استخدمت فيه سيارة مفخخة وأصيب فيه 17 مدنيا عولجوا في مستشفيات على جانبي الحدود.من جهتها، أكدت مصادر من المنطقة بوقوع انفجار قوي مساء الثلاثاء، في مدينة رأس العين بتل أبيض، وأشارت الأنباء الأولية إلى وقوع قتلى وجرحى.وشهدت المدينة قبل يومين اشتباكات عنيفة بين "فرقة السلطان مراد" و"فيلق الشام" و"أحرار الشرقية"، الذين استخدموا فيها الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون ضد بعضهم.وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية "منظمة إرهابية"، لعلاقاتها مع "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا.

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