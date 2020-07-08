2020/07/08 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حنان الروح – عبد المحسن عباس الوائلي انت حنان روحي ياحنان فان روحك متلألئة في السماء كأسطورة دائمة من اساطير الكون كمصباح لاينطفئ مخصص لي منيرا لي المعاني الصادقة للحب..في البداية ترددت في كتابة هذه السطور ولكني فجأة وجدت نفسي مجبرا على الكتابة دونما رحمة أو شفقة على القلم المسكين والحبر الحزين والورقة الرقيقة […]

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