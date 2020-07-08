2020/07/08 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول وأسرع إستقالة من منصب رسمي في حكومة الكاظمي يعقبها إعتذار عن رئاسة شبكة الإعلام البكري يغادر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بعد يومين على تعيينه بغداد – ساري تحسين اعلن أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين ياسين البكري الاثنين استقالته من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بعد يومين فقط على تعيينه ومثله فعل […]

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