2020/07/08 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهارات ينبغي توافرها في قيادة المؤسسة الجامعية – حقي الراوي ان يحتسب لكل خطوه يخطوها وان يكون متيقناً في ادائه طبقاً للاخلاقيات الخفيه للمهنه والتي تشير ابعادها الى:- – ان يدرك ادراكاً فاعلاً ان حقه في القيادة يساوي مجموع حقوق الاخرين .– وان ينظر الى مهنته على انها تمثل انموذجاً للحياة […]

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