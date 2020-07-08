كوتينيو يثير الجدل بزيارته لنابولي

2020/07/08 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة المعار حاليا إلى بايرن ميونخ الألماني، التكهنات بزيارته إلى مدينة نابولي الإيطالية حول إمكانية رحيله لصفوف فريق “الأزوري”.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فقد وشوهد كوتينيو في مدينة نابولي، حيث وصل الاثنين، ومن المقرر أن يقيم هناك لعدة أيام.وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو تجول في وسط المدينة مع […]

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