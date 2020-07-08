النقد الدولي: دول كثيرة قد تحتاج لإعادة هيكلة الديون بعد الجائحة

2020/07/08 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث إن دولا كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية.

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