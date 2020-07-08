ميزات جديدة وعملية تظهر في “واتس آب” قريبا

2020/07/08 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر مستخدمو تطبيق “واتس آب” النسخة القادمة من التطبيق، والتي سيعلن عنها قريبا مع عدد من الميزات الجديدة والمميزة.وأظهرت نسخة “بيتا” التجريبية التي يتم اختبارها حاليا عند عدد من المستخدمين أن نسخ “واتس آب” المقبلة للهواتف الذكية والحواسب ستحمل معها عددا من الميزات العملية والمفيدة.وإحداها ميزة تسمح للمستخدم بالاعتماد على كاميرا الهاتف أو […]

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