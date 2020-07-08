السوداني يدعو البرلمان لايقاف تنفيذ قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

2020/07/08 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاربعاء، البرلمان لايقاف تنفيذ قرار الحكومة بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.وقال السوداني في تغريدة على تويتر، ان "قرار مجلس الوزراء بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لخمس سنوات ما هو الا تفريط بالمال العام".واضاف، "على مجلس النواب القيام بمسؤوليته بإيقاف تنفيذ القرار".

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بغداد اليوم - بغداد

رد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، على موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عزم الحكومة تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، فيما دعاه الى محاسبة هذه الشركات وهيئة الاعلام والاتصالات.

وقال الربي

بغداد اليوم - بغداد

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وقال العيداني في حديث لبرنامج (أقصر الطرق)، الذي ي

بغداد اليوم - بغداد

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وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، ان "الاغتيال (الوقح)، لل

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