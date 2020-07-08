الصحة العالمية تعلق على الانسحاب الأميركي

2020/07/08 | 01:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، تلقيها تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.وقال متحدث باسم المنظمة في بيان عبر البريد الإلكتروني “وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو”.لكنه أضاف أنه: “ليست لدينا […]

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