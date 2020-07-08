4 مشكلات معوية قد تدل على خطر الإصابة بنوبة قلبية

2020/07/08 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد النوبة القلبية حالة طوارئ طبية خطيرة ينبغي الحذر منها من خلال التعرف على الإنذارات المبكرة، التي قد تكون منقذة للأرواح.وتحدث النوبات القلبية عندما يصبح الشريان الذي يزود القلب بالدم والأكسجين، مسدودا، عادة بجلطة دموية.وهناك عدد من العلامات التي يطلقها الجسم تحذيرا من أن أمرا ما ليس على ما يرام.ويمكن أن يشير […]

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