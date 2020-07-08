مفوضية حقوق الإنسان تحدد دورها من قضية الاغتيالات: نعتمد على الإعلام بدرجة الأساس

2020/07/08 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، دور المفوضية بقضية الاغتيالات الحاصلة في البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تعتمد بدرجة الاساس على وسائل الإعلام.وقال البياتي خلال حديثه لبرنامج سياسي الأبعاد الذي تبثه شاشة “العهد”، إن “مفوضية حقوق الانسان لا تملك حق التحقيق مع المجرمين وأن المفوضية معنية بمراقبة العمل الحكومية تجاه حقوق الانسان”.وأضاف، […]

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