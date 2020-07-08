بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق حول جريمة اغتيال هشام الهاشمي - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/07/08 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق أقدمت عناصر مسلحة على ارتكاب جريمة أخرى تضاف لسلسلة الجرائم المرتكبة بحق الجماهير في العراق، إذ قاموا باغتيال الباحث والمحلل الأمني هشام الهاشمي أمام منزله وسط بغداد يوم أمس وأمام أنظار الأجهزة الأمنية التي تنتشر في شوارع العاصمة.



ارتكبت هذه الجريمة بعد تلقي الهاشمي تهديدات من جهات ميليشية تتوعده بالتصفية في حال استمراره بانتقاد المليشيات وأفعالها.



وهكذا، وامام انظار العالم والجماهير في العراق ......





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