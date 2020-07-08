صحة المثنى: تماثل 46 مصابا بكورونا إلى الشفاء

2020/07/08 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، تماثل 46 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء في المحافظة.

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