بايدن يتعهد بإعادة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية

2020/07/08 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن، أنه سيلغي في حال فوزه قرار سحب عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية الذي اتخذه دونالد ترامب.

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