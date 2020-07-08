مقتل انتحاري مطلوب وإصابة آخر بعملية أمنية شمالي بغداد

2020/07/08 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء، عن مقتل انتحاري وإصابة آخر في عملية أمنية شمال بغداد....

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