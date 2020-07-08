رسالتي للرب... عبر صندوق بريد السفارة - عباس علي العلي

2020/07/08 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في البدء السلام منكم وإليكم ....



لا يمكنني ان أعرف نفسي وأنت صاحب كل تعريف ..



سيديمنذ اكثر من خمسين عاما وأنا أناشدك أن تسمعني مرة واحدة فقط ...



لقد أتعبني عقلي ولا أريد أيضا أن أفرط به، فقط أريد منك أن تبرر لي لماذا جعلت البحر والمحيط بهذا الأتساع وقدرتي على السباحة للضفة الأخرى بهذه الهزالة ...



حلمت دوما أن أعبر إذا أمكن حاولت وعملت وتعلمت وفكرت ودبرت أكثر من أمر لكني لم أفلح أبدا ...



أريد ا ......





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