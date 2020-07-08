هل كان اغتيال هاشم الهاشمي مفاجأة؟ - كاظم حبيب

2020/07/08 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب كل الوطنيين المخلصين من العراقيات والعراقيين،كل المنادين بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كل الرافضين لوجود كل الميليشيات الطائفية المسلحة على ارض العراق، كل الذين ينادون بمحاربة الطائفية والفساد ومحاكمة رؤؤس الفساد في البلاد، كل الذين يرفضون النظام السياسي الطائفي المحاصصي الذي زرع الفتنة عنوة في ارض الرافدين، كل هؤلاء وغيرهم من الوطنيين معرضون للموت على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة، لاسي ......





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