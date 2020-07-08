لماذا أرجأ بنيامين نتنياهو تنفيذ مخطط الضم؟ - ماهر الشريف

2020/07/08 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف بحسب الاتفاق الإئتلافي الذي أبرم في 20 نيسان/أبريل 2020 ببن بنيامين نتنياهو وبني غانتس، كان من المفترض أن يعرض نتنياهو مخطط الضم أو ما يسميه بـ"فرض السيادة"، الذي يشتمل على 132 مستوطنة يقطنها 450000 إسرائيلي فضلاً عن غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، على الحكومة أو على الكنيست للمصادقة عليه والبدء بتنفيذه.



ولكن في الثلاثين من حزيران/يونيو الفائت، وبعد لقاء جمعه بالسفير الأميركي ديفيد فريدما ......





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