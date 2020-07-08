الجدوى من العدوى: عن دلالة الخيال الكارثي - جلبير الأشقر

2020/07/08 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر قلما كان خيال هوليوود سبّاقاً للواقع مثلما هي حال فيلم ستيفن سودربرغ الكارثي «عدوى» الذي خرج إلى الشاشات العالمية في عام 2011.



ذلك أنه يبدو لمن يشاهد هذه الفيلم اليوم، في ضوء تجربتنا اليومية مع جائحة كوفيد ـ 19، أنه فيلمٌ أُخرِج تواً لتصوير الوباء الذي اجتاح كوكبنا منذ مطلع هذا العام، ولو بصورة مبالغ فيها على نحو أفلام الكوارث التي تنتجها هوليوود باستمرار.



فوباء الفيلم أكثر فتكاً من فيروس كورو ......





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