إنهاء تكليف رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الارهاب.. وثيقة

2020/07/08 | 07:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية إجراء تغييرات بمنصب رئاسة صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، وحصلت شفق نيوز، على نسخة منه، إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى موافقة رئيس الوزراء ووفق صلاحياته تقرر إنهاء تكليف مصطفى محمد أمين الهيتي من مهام رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، وتكليف محمد هاشم العاني بمهام رئاسة الصندوق بدلاً عنه.

وتأسس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وفقا للمادة (28) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة (2015)، ليكون جهازا ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات اعادة الاعمار "السريعة" وينفذ عمليات اعادة الاعمار متوسطة وطويلة الاجل في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة "داعش"

وبدأ الصندوق عمله بعد ان تمت تسمية عبد الباسط تركي سعيد، (رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومحافظ البنك المركزي سابقاً) بتاريخ 18 شباط 2015 رئيسا له، ومن ثم كلف مصطفى الهيتي بمهام رئيس الصندوق بتاريخ 25 تشرين الاول 2016.

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