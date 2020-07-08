اكتشافُ زنازين وغرفة للتعذيب أثناء تفكيك شبكة إجرامية في هولندا

2020/07/08 | 07:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنّها أوقفت عدداً من الأشخاص على خلفية اكتشاف حاويات شحن تمّ تحضيرها للاستخدام كزنازين وإحداها كانت معدّة للاستخدام كـ”غرفة تعذيب” إذ إنها مجهزة بجدران عازلة للصوت وبكرسي لطبّ الأسنان مزوّدة بأربطة لتثبيت الضحية، إضافة لأكياس مليئة بأدوات قاطعة كالمشارط والزرّديات، إضافة إلى أصفاد وأربطة.وذكرت قناة “آر تي إل” التلفزيونية […]

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