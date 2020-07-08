أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

2020/07/08 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجّلت 60209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسيّ منذ بداية الجائحة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.ويرتفع إجمالي الإصابات التي تمّ إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع […]

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