اشتباكات بمظاهرات تستنكر عنف الشرطة في كينيا

2020/07/08 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت الشرطة في كينيا الثلاثاء الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عشرات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإنهاء ما وصفوه بوحشية رجال الشرطة في نيروبي.وخرج حوالي مئة مواطن في احتجاجات تستنكر العنف المفرط المستخدم من قبل رجال الشرطة إضافة إلى انعدام الأمن ونقص المياه.وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أعلنت في مارس الماضي عن […]

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