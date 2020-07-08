اطلاق رواتب بعض موظفي التربية وأكثر من ١٠٠ دائرة

2020/07/08 | 08:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميين، اليوم الثلاثاء، عن دفع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقالت إدارة مصرف الرافدين، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم.

وأضاف أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه

بدوره قال مصرف الرشيد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فروعه "مستمرة بدفع رواتب منتسبي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف التي وصلت صكوك تمويلها اليوم"، مبينا أن "وحدة الدفع الالكتروني دفعت رواتب اكثر من ١٠٠ دائرة في بغداد والمحافظات بالاضافة الى العديد من الدوائر التي تستلم رواتبها يدوياً" .

وأضاف أن "كوادر المصرف تعمل جاهدة حتى ساعات متاخرة من الليل لضمان دفع الرواتب بدون تاخير" .

وتابع انه "بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب" .

وتأخرت رواتب الموظفين الحكوميين في العراق لشهر حزيران الماضي نحو عشرة ايام عن موعد اطلاقها المعتاد، وسط قلق الشارع العراقي، في وقت يطمئن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم المساس بها.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.



ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

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