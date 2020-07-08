التقاعد: شمول 500 ألف عامل بالضمان الاجتماعي نهاية العام الحالي

2020/07/08 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لبرنامج الاشتراكات لتسهيل أصحاب المشاريع تسجيل عمالهم في الضمان الاجتماعي، فيما لفتت الى أنه سيتم شمول 500 ألف عامل بالضمان الاجتماعي نهاية العام الحالي.

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