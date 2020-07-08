جميل الشمري إلى إمرة الدفاع.. محطة نهائية أم خطوة أولى للتحقيق في “مجزرة الناصرية”؟

2020/07/08 | 08:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، اجراء تغييرات في مناصب عدد من الضباط بالوزارة، وعلى راسهم الفرق الركن جميل الشمري، والمتهم بما وصفت بـ”مجزرة جسر فهد” او الناصرية، والتي راح ضحيتها العشرات من الشباب المتظاهرين في ليلة واحدة.وقال رسول في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “أجرت وزارة الدفاع العراقية التغييرات […]

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