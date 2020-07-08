خشان: الحكومة وبعض الكتل السياسية لايوجد لديها اهتمام بالوجود والتصرفات الأميركية في العراق

2020/07/08 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب المستقل باسم خشان، ان الحكومة وبعض الكتل الرافضة للوجود الاميركية لايوجد لديها اهتمام ازاء تصرفات هذه القوات وماتفعله داخل العراق، مؤكدا وجود تراجع في المواقف من بعض الكتل المنادية باخراج القوات الاميركية.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لايوجد لديها اي اهتمام بما تتخذه او تفعله القوات الاميركية داخل العراق، […]

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