داخلية العراق تدعو للإبلاغ عن المواقع المحرضة والمخلة بالأمن

2020/07/08 | 08:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن المواقع (الإلكترونية) التي تمارس الإخلال بالأمن ال...

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