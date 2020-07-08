الدرجات الخمسينية “تتربص” بمحافظتين.. ومؤشرات “غير مبشرة” بشأن مستوى حرارة تموز

2020/07/08 | 08:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر الاجواء الحارة خلال الايام القادمة، فيما ترتفع درجات الحرارة اليوم الاربعاء قليلًا عن الدرجات المسجلة يوم امس، وبينما تنتظر المناطق الشمالية والوسطى تراجع بسيط في شدة الاجواء الحارة منتصف الاسبوع المقبل، إلا أن السمة العامة على شهر تموز الجاري هو ارتفاع درجات الحارة اعلى من المعدل.وقال المتنبئ واثق السلامي […]

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