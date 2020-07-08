قريبًا.. مستخدمو فيس بوك سيمكنهم التحدث مع أصدقائهم عبر واتسآب

2020/07/08 | 08:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتعمل شركة فيس بوك حاليا على دمج منصاتها الرئيسية مع تطبيق واتس آب وذلك وفقا لتقرير حديث من WABetaInfo، حيث يستشهد التقرير بمطوّر الهاتف المحمول والرائد Alessandro Paluzzi الذي ادعى أن مثل هذا التكامل يحدث بالفعل على فيس بوك وتطبيق مشاركة الصور الذي يمتلكه، وهو انستجرام.ويدعي التقرير أنه في المستقبل، قد يكون هناك احتمال أن يتمكن المستخدمين من التحدث إلى المستخدمين الذين لديهم "تطبيق فيس بوك مختلف، في هذه الحالة بين اثنين من المستخدمين الذين لديهم واتس آب وفيس بوك ماسنجر"، ويقدم التقرير حتى لقطة شاشة للمراجع التي تم العثور عليها في بعض الجداول في قاعدة بيانات محلية، من أجل إدارة الرسائل والخدمات مع مستخدمي WhatsApp الآخرين.ويضيف التقرير، في هذه المرحلة، لا يوجد تفاصيل إذا كان سيكون لدى المستخدمين خيار لتعطيل هذه الميزة، وأيضًا، نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير الآن فقط، فمن المحتمل أن تكون هناك تغييرات فيها قبل أن يتم تطويرها بالفعل، كذلك فإن طريقة أخرى أعلن فيها فيس بوك مؤخرًا أنه يقوم بإنشاء رابط بين تطبيقه الرئيسي وواتس آب من خلال Messenger Rooms - أداة مؤتمرات الفيديو الخاصة به.وقد تم تأكيد ذلك من قبل الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام عندما قال في مشاركته في إعلانه، "الغرف ليس لها حدود زمنية، ويمكنها استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا، ويمكنك إنشاؤها مجانًا عبر ماسنجر وفيس بوك وقريباً انستجرام وواتس آب كذلك.

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