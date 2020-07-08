أوروبا تسجل وفيات أكثر خلال 2020 بسبب كورونا

2020/07/08 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقعيوروستات بيانات قال فيها إن أعداد الوفيات عام 2020 فاقت متوسط الأعداد بين عامي 2016 -2019، في 21 بلد أوربي.وألمح الموقع إلى أن أعداد الوفيات تراجعت في الشهر الأول من العام، إلا أنها بدأت بالارتفاع خلال مارس – آذار، وقد تجاوزت بين 9 – 15 مارس كافة الوفيات المسجلة في السنوات الماضية، وهذه […]

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