الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي عدد من مديريات التربية في بغداد والمحافظات

2020/07/08 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين،اليوم الاربعاء،صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت”العهد نيوز”نسخة منه،ان”المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم”.واضاف البيان،ان”الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون […]

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