2020/07/08 | 08:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة حوالي 60 شخصا في اليابان نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 08:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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