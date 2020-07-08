بالوثيقة.. الكاظمي ينهي تكليف مسؤول جديد ويعين بديله

2020/07/08 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أنهى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تكليف رئيس صندوق اعمار المدن المحررة، مصطفى الهيتي، وكلف بديلاً له بإدارة المنصب.

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاربعاء، البرلمان لايقاف تنفيذ قرار الحكومة بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر، ان "قرار مجلس الوزراء بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

بغداد اليوم - بغداد

رد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، على موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عزم الحكومة تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، فيما دعاه الى محاسبة هذه الشركات وهيئة الاعلام والاتصالات.

وقال الربي

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء (7 تموز 2020)، عدد الاصابات في الكوادر الطبية بفيروس كورونا في محافظة البصرة، فيما كشف عن الوضع في المنافذ الحدودية والمطار الدولي.

وقال العيداني في حديث لبرنامج (أقصر الطرق)، الذي ي

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