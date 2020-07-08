الترند العراقي يتجه نحو المرجع السيستاني حاملًا “دماء الهاشمي”.. لفض إشكالية الخيط الرفيع بين “الحشد والفصائل”

2020/07/08 | 09:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفرز اغتيال الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، ردود فعل مختلفة فيما أدى لتنضيج الرؤى حول مصير التشابك المعقد بين الحشد الشعبي كهيئة رسمية حكومية وبين الفصائل المسلحة او “المقاومة” والتي طالما عمل الراحل الهاشمي على مناقشتها وتفصيلها.وبعد عملية الدورة التي تسببت باعتقال عدد من عناصر كتائب حزب الله والحديث عن […]

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