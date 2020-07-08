الحكومة العراقية: سنحاسب القتلة ولن نسمح بخطف الدولة

2020/07/08 | 09:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء العراقي أنه سيحاسب قتلة المتظاهرين، وأنه لن يسمح للعصابات باختطاف الدولة، مشيرا إلى أن اغتيال الباحث السياسي هشام الهاشمي عمل جبان....

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