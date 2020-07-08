وزارة العدل تطلق سراح 368 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي

2020/07/08 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح التابعة الى وزارة العدل، الأربعاء، إطلاق سراح 368 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي. وقال إعلام الوزارة في بيان، إن “الدائرة أطلقت سراح 368 نزيلاً، بواقع 329 من الرجال و39 من النساء خلال الشهر الماضي، مضيفا ان الدائرة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير، وتأمين النزلاء أمام المحاكم”. […]

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